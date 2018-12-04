黃偉哲小內閣首位局處首長：民委會主委留任

黃偉哲（中）從蔡佳泓（右）手中接過證書。（記者邱灝唐攝）

2018-12-04 11:37

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長當選人黃偉哲今日從中選會委員蔡佳泓手中接下當選證書，強調這是20年公職以來最重的當選證書。會後，他也公布現任南市府民族事務委員會主任委員汪志敏將留任；至於其他一級主管人選，則因接到4、50份推薦函及履歷表，所以還在評估中。

黃偉哲今早在代理市長、選委會主委李孟諺的陪同下，在安平服務處接下市長當選證書。黃偉哲表示，他在選舉過程中睡得好，但當選後反而睡得不好，因為肩上的責任加重，這也是20年公職以來最重的當選證書，必須認真思考如何讓189萬市民感覺到市政的努力；他也強調會從陳唐山、蘇煥智、張燦鍙、許添財、賴清德、李孟諺等縣市長所打下的基礎，繼續讓台南發展，市政沒有蜜月期，市政銜接也會在最短的期間內達到無縫接軌。

同時，黃偉哲也說，希望大家放下心中的藍綠，南部各縣市都該攜手合作，一起為南部地區所有民眾努力，尤其在過去有「重北輕南」的現象，雖然近年來有改善，但還要增加改善的力道，需要大家一起向中央政府力爭發展空間。

正在尋找小內閣人選的黃偉哲，也在會後表示民委會主委汪志敏將留任。汪志敏曾任第17屆阿里山鄉民代表、嘉義縣兩屆議員，現在除了擔任民委會主委之外，也擔任台南市族群主流化推動委員會委員、台南市客家事務輔導團委員等職務。

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