邱鏡淳即將卸任 自豪中醫大就要剪綵營運

2018-12-04 11:31

［記者黃美珠／竹縣報導］裕隆集團董事長嚴凱泰食道癌病逝的消息今天早上在新竹縣府內發酵，縣長邱鏡淳面對即將卸任，主持主管會報時自豪他曾一度飽受抗爭、謾罵也堅持引入的中國醫藥大學附設醫院就將在本月15日剪綵、17日正式開診營運，除了36個不同科別的一般門診，還將有癌症中心、急重症中心要服務鄉親，「我雖然被罵，但被罵得很甘願」邱鏡淳這樣說。

邱鏡淳即將在12月25日交棒給新科縣長楊文科，縣府也已經針對縣政移交工作開過第1次的籌備會議，整個移交作業由綜合發展處統籌辦理。

縣長邱鏡淳今天早上指示所屬，務必把相關的縣政推動做個清楚、完整的句點。像是要跟中央爭取的經費，或是一些工程等業務需要請款的，請相關局處儘速辦理，縣府財主單位也全力協助使之告一個段落，「不要留一個尾巴」！

邱鏡淳說，只要他權責範圍內的，在他任內他一定會處理。不是他權責的、或是有爭議的，他就保留，交給新的縣府團隊去思考。

邱鏡淳說，他昨晚接觸到幾個竹科的業者、高階主管等，因為嚴凱泰不幸病逝的消息，使得這些跟他不相熟的竹科人主動趨前向他致謝，謝謝他讓中醫大落腳新竹縣，讓大新竹的居民都能有比較好的醫療資源關心、照顧自己的身體。

中醫大院方表示，中醫大新竹分院15日剪綵後，17日就正式開診，總共設了36科，包含一般急性病床499床在內，總病床數是788床，將隨著開診後逐步完成開設，並有癌症和急重症中心，提供鄉親緊急、重大狀況時的醫療服務。

新竹分院的院長由中醫大總院外科部主任、也是國際醫療中心副院長的陳自諒出任。他專長大腸直腸外科，國際知名。其他各科也都是具有優秀臨床能力和經驗的醫師，其中不乏原來新竹鄉親就熟知的，希望藉此提供大新竹鄉親良好的醫療服務品質，也平添親切與好感。

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