民進黨員聚集高市黨抗議 要求主委為敗選下台負責

2018-12-04 11:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕數十位民進黨黨員與支持者，今天上午前往民進黨高市黨部抗議，質疑黨部主委趙文男輔選失利，要求他比照其他縣市主委下台負責。趙文男強調，前主席與秘書長為選舉失利辭職時，曾呼籲各黨部主委與執評委堅守崗位，他盼大家以相互鼓勵替代斥責，一起度過難關。

大批黨員與支持者上午在民進黨高市黨部前集結，舉牌抗議黨部主委趙文男失職、應該下台。

抗議群眾指出，民進黨上次市長選舉大贏54萬票，這次卻輸15萬票，前後加總等於輸了快70萬票，證明高市黨部輔選失利。

黨員與支持者認為，一切責任除大環境、中央執政影響，高市黨部責無旁貸，且敗選至今沒聽趙文男說過一聲抱歉、或發出任何說明，支持者根本不知道為何輸這麼多，趙文男的神隱，引發許多人憤慨，所以決定到黨部抗議。

有資深黨員直言，幾個非執政縣市的黨部主委，敗選後紛紛主動請辭，例如新北黨部的余天，而執政縣市、特別是高雄的黨部主委更應該以身做則，讓大家看看民進黨堅持、負責任的一面；對於趙文男的眷戀，相當不以為然。

趙文男說明，非執政縣市的選舉工作以地方黨部為主，執政縣市是以執政團隊為主，黨部扮演後勤支援角色；在選舉過程中已盡心盡力，他可以瞭解支持者難過心情，針對部分黨員與支持者不同意見，他與黨工會謙卑檢討，同時呼籲大家以團結、相互鼓勵取代斥責，一起度過難關。

他進一步表示，今天會召開執評委會議，會後將提出一份全面性檢討報告給黨中央；但有執評委私下透露，屆時可能砲聲隆隆。

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