與北院說法出入？丁陣營律師：不只少60張

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-04 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長驗票作業今（4）日進入第二天，針對昨日傳出有3000張選票的票匭遺失60張選票，台北地院聲明指出，昨日完成驗票的208個投開票所，並無恰巧為3000張選票的情況，要雙方不要再對外透漏驗票細節。但丁守中陣營律師葉慶元今（4）日上午卻說，少的票略多於60張，「令人匪夷所思」。

針對昨日驗票傳出有3000張選票的票匭短少60張選票，台北地院今日上午發表聲明指出，昨日完成重新計票的208個投開票所，並無恰巧為3000張選票的情形；至於選票是否有短少部分，尚需核對實際投票數與選舉人名冊領票數是否相符，若確實相符，很有可能是空白票因故未置入，或是記載時漏未扣除空白票部分，實際上各投開票所經重新計算的結果仍以法院筆錄記載為準。

據《蘋果》報導，對於傳出票匭少票，丁守中陣營律師葉慶元表示確實有此訊息，但數字並不是60張，還要稍微再多一點，不確定是否為選務人員無心之過，但「60幾張是蠻多的」，「坦白說如果有兩位數的票數遺失的話，應該第二天就會被發現，可是到目前為止也並沒有投開票所傳出找到不見的選票，所以這個就會讓人比較匪夷所思。」

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