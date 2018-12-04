涉吸金官司 準高市原民會主委宣布放棄接任

林國權宣布放棄接任高市原民會主委一職。（記者王榮祥攝）

2018-12-04 11:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜昨發佈的準原民會主委林國權，因涉及吸金官司、引發外界疑慮，林國權今出面表示，考量韓市長團隊形象與用人3原則，他決定放棄接任原民會主委一職，同時也要感謝韓國瑜願意提攜、與關懷原民事務。

曾擔任高市議員的林國權，兩年前被控成立婚友公司，招攬美女業務以「假戀愛、真詐財方式」，向想結婚的男子推銷婚禮顧問契約，實際上卻以老鼠會方式吸金詐騙，台中地檢署認定該公司4年共詐得逾4千萬元，受害男子約170人，前年依違反銀行法、詐欺等罪將林國權等78人起訴，目前仍由台中地院審理中。

韓國瑜昨發布原民會主委人事後，面對媒體提問林國權官司問題，韓國瑜認為無法找到百分百聖人，且當事人已經接受制裁，他是看中林國權的熱情。

疑因外界疑慮多，林國權上午出面說明，表態一早與韓國瑜討論後，決定放棄接任原民會主委。

他解釋，當初婚友公司規劃的產品很完整，只是中間委外行銷的代理商，與客戶間消費行為發生糾紛﹔林國權自認有督導責任，而這個官司又已影響到韓國瑜團隊形象，決定放棄接任原民會主委，回歸平靜。

他說，先前有跟韓國瑜提到官司的事，但沒講得很清楚，很感謝韓國瑜願意提攜，接下來會等一審判決出爐後，再做人生規劃。

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