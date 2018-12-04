台東新科縣長拜訪 中小企業協會盼加強行銷、產量預警

2018-12-04 11:00

［記者張存薇／台東報導］台東縣新科縣長饒慶鈴還未宣誓就職，這幾天持續拜會產業界，了解台東需求，今天她拜訪台東縣中小企業協會，聽取在地建言，饒慶鈴強調，台東縣95％以上是中小企業，更是重要的經濟生產力，希望能盡快落實好的意見，讓縣府做中小企業最加強後盾，也讓大家一起打拚，「把人帶進來、把貨賣出去」。

台東縣中小企業協會理事長羅永昌說，過去9年帶動觀光、農業發展，已有很好基礎，希望能再加以創新，身為自產自銷的小農，的確能感同身受「行銷」是大問題，農民會種、但不會銷，希望能引進農業服務業人才，多協助小農研發提升產品品質、符合出口規範，形成在地產業鏈。

中小企業協會輔導理事長楊珍琪則說，台東產品品質佳，應該進軍國際，不過目前沒有專門協助出口報關、發展國際業務的人才，只能靠小農自己摸索，也要突破相關法令，建議縣府加強行銷服務。此外，她也說，縣府這幾年已建立大數據，但還是會面臨產量過剩的情況，希望能提早預警。

饒慶鈴說，當政府發出超量預警時，通常農友已買好苗或種下去了，將思考再更前端就要提出產量預警的方式。

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