憂心影響韓國瑜形象 林國權宣布放棄接任原民會主委

林國權認為自己空有熱情，但顯然已稍稍影響到韓國瑜的理念與威信，宣布放棄接任原民會主委。（資料照）

2018-12-04 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕高市準市長韓國瑜昨（3）日宣布由涉嫌吸金案的高雄市前議員林國權接任高雄市原住民委員會主委，因而遭受外界批評，韓國瑜受訪時強調他是找適任人選，不是找聖人，引發外界議論。今天上午事情2度轉折，先是準高市新聞局長兼發言人王淺秋指出，林國權在一審無罪後才會加入內閣團隊，隨後林國權則親口表示「放棄職務。」

林國權上午於國民黨高雄市黨部召開記者會親自說明，表示自己的案子還在審理中，不能講太多，只透露自己的婚友公司是包套服務，但不負責行銷部分，這塊是交給代理商處理，之後業務與客戶發生「銷售行為上的糾葛」，自己未善盡督導義務，無法完全撇清責任，結果則靜待司法判決。

林國權也說，早上向韓國瑜報告，表示考量到市政團隊形象，以及韓國瑜「專業、操守、熱情」的用人三原則，認為自己空有熱情，但顯然已稍稍影響到韓國瑜的理念與威信，「向大家宣布，放棄接任職務」。

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