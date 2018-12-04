國防部明年度形象月曆 「衛疆」蕭青陽操刀

2018-12-04 10:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日公布明年度形象月曆「衛疆」，邀請我國著名設計師蕭青陽操刀，以國軍時刻進行戰訓本務為題，刻畫國軍保家衛國的形象。蕭青陽也在形象影片中，講述其服役經歷，並透露月曆設計概念，他表示，他以一天24小時為概念，貫穿1到12月，以大幅圖高張力展現，選用字體、低飽和度色調則展現國軍威嚴質感。

蕭青陽說，他過去曾服役於陸軍292師，而他退伍即將30年，看到這批新世代國軍為國家而偉大，也盼藉此月曆，展現不同職務的弟兄姊妹，共同付出的身影。

國防部表示，明年度國軍形象月曆以「軍人用全年無休的付出，換取國家的繁榮富強」為製作意涵，規劃「枕戈待旦」、「勤訓精煉」、「龍城飛將」、「運籌帷幄」、「國防自主」、「仁義之師」、「氣吞萬里」、「戎馬倥傯」、「榮耀九三」、「蓄勢待發」、「夙夜匪懈」、「國之干城」等12個月份子題，將官兵不分晝夜，捍衛疆土的畫面，忠實、完整的呈現在國人面前，因此主題訂定為「日以繼夜－衛疆」。

國防部表示，拍攝任務是由青年日報社執行，青年日報社拍攝團隊，精選了上百張精彩照片，邀請唐健風、張旭光、傅楓宸等3位老師，從中挑選37張來呈現，要讓國人能感受到從晨光熹微到萬籟俱寂的深夜，始終有一群人，默默的在捍衛疆土，守護中華民國，這群人就是─軍人。

至於月曆索取方法，國防部表示，該形象月曆印製5000本，將發送國軍各基層連隊懸掛於中山室，並運用於推廣全民國防教育以及提供國防部發言人、青年日報及漢聲電臺臉書專頁辦理粉絲活動，如果有購買需求，可洽詢國防部青年日報社業務部購買，或是留意國防部發言人、青年日報社及漢聲電臺臉書專頁以及國防部所舉辦的全民國防教育活動訊息，參加相關活動，就有機會免費獲得形象月曆。

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