票匭貼「3千選票」少60張？北院：沒有數量3千張的票匭

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-04 10:12

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中，因僅與台北市長柯文哲差3千多張票，認為選務有瑕疵，向台北地院聲請重新計票，今天上午進入第二天驗票。另針對昨日傳出，其中一個票匭外頭雖標示「3千張選票」，實際卻僅只有2940張，有60張選票無故消失情形，台北地院稍早也透過聲明公開表示，「208個投開票所並無恰巧為3000張選票的情形。」

台北地院聲明指出，經查明，昨日完成重新計票的208個投開票所，並無恰巧為3000張選票的情形；至於選票是否有短少部分，尚需核對實際投票數與選舉人名冊領票數是否相符，若確實相符，很有可能是空白票因故未置入，或是記載時漏未扣除空白票部分，實際上各投開票所經重新計算的結果仍以法院筆錄記載為準。

此外，北院也說，為使法院同仁能儘速在法定期間（20天、12月19日前）內完成重新計票一事，請外界勿再聽信網路消息或兩造當事人片面陳述，之後類似此類消息法院將不再一一回應。

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