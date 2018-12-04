被問「柯家軍」是否出征立委補選 柯P疑惑：柯家軍？

對於劉奕霆與黃瀞瑩已在悄悄遷戶籍，是否代表「柯家軍」將出征立委席次，柯文哲卻疑惑回：「柯家軍？白家軍？吼...」（資料圖）

2018-12-04 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長民進黨落選人姚文智因選戰而辭去立委一職，空出的台北市第二選區（士林大同區）立委缺額，將於明年1月26日進行補選，也成「白綠合作」的破口。外傳柯市府發言人劉奕霆與最紅幕僚「學姊」黃瀞瑩已將戶籍遷到士林，但對於是否要由「柯家軍」出征立委補選，柯文哲卻疑惑回：「柯家軍？」

據《蘋果》報導，今（4）早柯文哲準備上班時被媒體突訪，媒體追問劉奕霆與黃瀞瑩已在悄悄遷戶籍至該選區，是否代表所謂「白家軍」、「柯家軍」確定要出征立委席次，但對此柯文哲卻疑惑回：「柯家軍？白家軍？吼...」

報導指出，媒體繼續追問覺得這兩人是否適合，以及若民進黨台北市議員何志偉參選又是否會支持，柯文哲只頻頻講「借過」，表示等下午受訪時間再統一回答。

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