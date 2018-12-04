拿錢不交貨！國民黨「幽靈黨產」松山油漆廠市值40億

國民黨「幽靈黨產」松山油漆廠，高達40億元。（記者黃耀徵攝）

2018-12-04 07:18

土地賣台鐵 拿錢卻未完成移轉登記

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕行政院黨產會調查發現，國民黨在1959年轉賣一筆「松山油漆廠公司」土地給台鐵，從國家拿到錢後，卻未完成土地移轉登記，後續松山油漆廠公司撤銷不存，土地仍登記在油漆公司，成了權利主體已消失的「幽靈黨產」。黨產會指出，這筆土地公告現值逾20億元，估計市值高達40億元。

據了解，這筆土地位於台北市基隆路、緊鄰松山高中，是東區少數僅存大面積未開發的黃金地段。台鐵公司當年買下後，國民黨卻「拿錢不交貨」，未完成轉移，台鐵因超過請求權時效，多年來束手無策，遂向黨產會申請協助。

後續公司撤銷 土地仍登記松山油漆

黨產會調查發現，台灣工礦公司在二戰後接收自日產的油漆廠及土地，時稱「台灣工礦股份有限公司化工處松山油漆廠」。1955年行政院下令標售，同年8月由國民黨得標，松山油漆廠公司成為黨營事業一部分，並完成土地登記、設備移轉。1959年8月，國民黨將油漆廠土地及庫存原料全轉賣給台鐵。

黨產會提及，從1959年杜賣證書顯示，國民黨與台鐵確實有正式交易，但在1960年委託代書辦理土地登記時，地政機關卻未完成登記，不但移轉資料寫錯、土地增值稅沒繳，國民黨還把油漆廠抵押給台灣銀行質借50萬元，直到1962年才還清，「簡直一堆爛帳」！

超過請求權時效 台鐵請黨產會協助

「1964年松山油漆廠公司已撤銷了！」黨產會指出，該案棘手的是，土地現為松山油漆廠所有，上面抵押權全未移轉、撤銷，過去興建市民大道的幾千萬元徵收土地補償費尚提存在法院，唯一股東國民黨應出面辦理清算，政府才能後續處理。

對此，國民黨發言人洪孟楷表示，台鐵公司確實在數月前來函給國民黨行管會，但該土地不在國民黨名下，國民黨沒有權利或身分去說明，政府該怎麼處理就怎麼處理。

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