三中案疑雲重重 週刊爆：朱立倫岳父曾寫信痛譙馬英九...

前總統馬英九涉入賤賣國民黨黨產「三中」與舊黨部大樓，被依證券交易法特別背信等罪嫌起訴，三中案週三（5日）二度開庭。（資料照）

2018-12-04 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被控在國民黨「三中」與舊中央黨部大樓交易案，涉嫌違反證券交易法特別背信等罪，造成中投公司損失近73億元，台北地檢署今年7月起訴馬英九、前立委蔡正元等6人，法院週三（5日）將二度開庭。週刊報導，當年新北市長朱立倫的岳父高育仁，曾寫信給時任國民黨主席馬英九，痛批中廣交易案不法不公，讓國民黨遭受重大損失。

台北地檢署7月間偵結三中交易案，起訴書提及，馬英九供稱，中投前董事長張哲琛向他提過，高育仁及趙少康均有意願購買中廣，而高育仁曾打電話給他，但他未指定中廣的買家。張哲琛則以證人身分證稱，他上簽呈給馬英九，呈報有高育仁、趙少康2買家，請示馬決策，馬卻說高育仁是國民黨中評委主席團主席，賣給高不適合。汪海清證稱，張哲琛曾告訴他，曾跟馬報告趙、高2人都有意願買中廣的媒體，但馬回說，賣給高育仁不是等於沒有賣？所以他主觀認為，馬是選擇趙少康作為中廣的買家。

《鏡週刊》報導，中廣交易案疑雲重重，高育仁至今緊咬此案，如今高育仁在2007年寫給馬英九的信件曝光，內容提到，自己早就表態要買中廣，2006年3月還與華夏簽保密協議，合約中華夏要將中廣股權賣給他，他出價15億元想取得中廣經營權，比名嘴趙少康出的價碼高、時間也更早，豈有無法完成交易之理？

高育仁信中也說，馬英九當黨主席後，強調改革、清廉，但中廣股權轉讓之黑幕使國民黨遭受重大損失，讓全體黨員失去信心，力勸馬英九身徹查本案弊端。

《鏡週刊》指出，高育仁要求馬嚴查黑幕，卻不知馬英九就是幕後黑手，相當諷刺。

報導指出，高育仁在北檢重啟調查時，主動提供這封11年前的信函，還提到他1980年曾任中視董事長，對經營媒體有經驗，且認為中廣是賺錢公司，也打算跟世新大學合作，但黨營事業承辦人卻一再推說中廣案仍在簽辦中，直到看報紙才知道中廣要賣給趙少康，不禁激動大罵，中廣案不公平，他才會不服氣。

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