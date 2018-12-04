震驚美、台！F-16V戰機 被爆機內出現鏽蝕

空軍首架編號6626的F-16戰機，完成性能提升為F-16V型。（讀者蔣冠倫提供）

2018-12-04 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕空軍正考慮向美採購66架F-16V戰機，以增強戰力，並對現有F-16V戰機進行提高性能維修，第一批升級後4架F-16V戰機，即將在月底交付，以能在明年初擔任戰備，但是，網媒報導，這4架戰機在之前構改時，竟被發現戰機機身內部與機翼結合處，部分的管路與油管都出現出現不尋常的金屬鏽蝕，讓美、台雙方都相當震驚。

《上報》報導，負責升級維修這4架F-16V戰機的是美商洛克希．馬丁（Lockheed Martin）公司，其技術顧問在台灣清泉崗漢翔公司的專用廠區進行升級維修，經跟軍方討論之後，決定在整個F-16戰機升級中加入預防鏽蝕處理，而這筆費用估逾3千萬元，未來可能還會再增加，年底將交付的這4架F-16V戰機已經處過防鏽。

報導指出，當初進行首架F-16V戰機性能提升時，美方沒有考慮到台灣氣候潮溼高鹽分問題，但空軍本身是有考慮且定期進行鏽蝕預防及鏽蝕處理，但F-16戰機出現金屬鏽蝕現象，著實讓空軍及美商技術顧問都相當震驚，為強化F-16V戰機隊整體後勤維修，美方將在台設立F-16V戰機廠級維修中心（Sustainment Support Center, SSC），並技轉給台灣；依計劃，總數144架F-16V戰機升級案預定在2023年前全數交付完畢。

報導指出，換裝後的F-16V，增「裝AN/APG-83（AESA）主動相位陣列雷達與新型任務電腦，偵蒐距離比原有F-16A/B型的APG66（V）3雷達高出3成以上，整體戰場偵蒐能力可提升220%，並可同步執行搜索、追蹤、鎖定多個目標等指令」；並配備每頂超過千萬元的聯合頭盔式安裝提示系統（JHMCS）、電戰莢艙等裝備，並使用最新的AIM-9X響尾蛇飛彈，以及AGM-154C遠距遙攻武器JSOW和AGM-88B型高速反輻射飛彈HARM後，也讓F-16V戰機具備遠距遙攻能力」。

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