離奇！驗票首日 票匭貼「3千選票」竟少60張

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-04 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長落選人丁守中聲請重新計票，台北地院3日上午正式啟動驗票程序，經過一整天的的驗票後，赫然發現有一個票匭外頭明明標示「3千張選票」，但實際一數卻發現竟只有2940張，有60張的選票無故消失，讓柯丁兩陣營都感到不可思議。

驗票首日，大安文山區的208個投開票所的選票已全數領出，並全部驗完這208個票匭，而全北市投共1563個開票所，首日達成進度為13.30%、近7分之1，預計最快8天就可完成所有驗票程序。

針對3日下午有自稱參與驗票的律師在PTT發文，聲稱驗了約3000張選票後，2號丁守中有一張爭議票，對此，北院不予證實，僅再強調合議庭從一開始就有跟柯、丁雙方陣營的代理人說明，不要對外說明驗票經過及細節。

綜合媒體報導，對於「丁守中-1」的傳言，丁陣營嚴正駁斥，強調首日驗票的結果，不論是丁守中或柯文哲的票數都互有增減，也認為爆料者的身分，根本無法確認是否為柯陣營的律師。

驗票首日除了有「丁守中-1」的傳言插曲，其中一個票匭外面明明標示3千張選票，但最後仔細數完卻只有2940張，等於有30張選票無故消失，這情況讓雙方陣營的律師都感到相當不可思議。

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