國民黨開放新北議長、副議長登記 4人表態參選

國民黨在第3屆新北市議員選舉拿下33席，掌握過半席次，有望直取議長寶座。現任議長蔣根煌將尋求連任。（資料照，記者賴筱桐攝）

2018-12-03 21:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會共有66席市議員，國民黨在這次第3屆新北市議員選舉拿下33席，掌握半數席次，有望直取議長寶座。針對有意角逐正、副議長者，國民黨新北市黨部在今（3日）、明兩天開放登記，目前已有4人表態，但最終盼協調出一組人馬代表參選。

議長人選方面，今天有爭取連任的現任議長蔣根煌、市議員周勝考完成登記，副議長部份則有前副議長陳鴻源、市議員曾煥嘉登記。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，等明天登記結束後，將展開黨內協調，基於團結、和諧，最終仍希望協調出一組人馬代表參選，至於是否與無黨籍合作，他坦言，「還在考量中，不排除任何可能」，正、副議長選舉只是過程之一，最重要的是確保未來府會和諧，議事順利運作，讓新任市長侯友宜能落實政見，為新北市民拚好日子。

無黨團結聯盟總召蔡錦賢說，無黨籍的議員們已有共識，不會自行推派人選，而是選擇支持一組正、副議長候選人，依照過去經驗，與國民黨合作的機會較多，但選後至今國民黨尚未與他們接觸洽談，若國民黨在副議長的人選願意禮讓無黨籍，他樂觀其成，「不過這種事情強求不來，還是要看雙方怎麼協調。」

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