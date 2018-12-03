「馬友友」色彩濃厚 嚴凱泰曾不滿這件事被污名化...

2018-12-03 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕裕隆集團董事長嚴凱泰今（3日）驚傳食道癌過世，享年54歲，妻子陳莉蓮將扛下裕隆集團執行長棒子。嚴凱泰生前曾多次力挺前總統馬英九，因此被稱為企業界中的「馬友友」，但他生前對於裕隆申請電動車補助被人污名化，感到相當不滿。

嚴凱泰去年5月接受《鏡週刊》專訪表示，對於有人指控政府對裕隆的補助都是因馬英九支持他，嚴凱泰則澄清，他跟馬英九很熟卻更不敢談，反而和總統蔡英文談到汽車時，還能侃侃而談；他也強調，外界有人說馬英九支持他，他拜託大家去查，「馬支持我什麼？他當總統8年，只來看過裕隆2次，什麼也沒有，都按部就班來，現在做什麼事，一堆人盯著你。」對於「馬友友」的封號和電動車補助扯上關係，嚴凱泰感到相當不滿。

報導指出，針對有網友批評，裕隆受到政府保護而把錢拿去中國投資，卻沒有回饋台灣，嚴凱泰對此感到無奈，表示裕隆多年來在中國的獲利都有匯回台灣，並回饋給眾多股東們，這些錢也成為投資納智捷的本錢。

裕隆集團今晚證實，嚴凱泰因病於12月3日辭世，享年54歲，家人將遵照嚴執行長生前遺願：不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，敬辭來自各界的致意。

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