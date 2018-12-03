傍晚會林義守 韓國瑜：將營造更友善經商環境

高雄市新科市長韓國瑜（右2）表示，未來高雄市政府將營造更友善的經商投資環境，希望企業家能增大對高雄投資的力度。（記者蘇福男攝）

2018-12-03 20:00

〔記者蘇福男／高雄報導〕韓國瑜當選高雄市長後，義聯集團創辦人林義守公開表示將加碼投資高雄，韓今天傍晚偕同夫人李佳芬赴義聯集團拜會林義守，韓國瑜表示，未來高雄市政府將營造更友善的經商投資環境，希望企業家能增大對高雄投資的力度。

韓國瑜拜訪林義守的行程並未公開，會前林義守受訪時表示，韓國瑜方面3天前與他聯絡，敲定拜訪行程，他支持韓市長的愛情產業鏈政見，義聯集團的服務產業在高雄地區最多也最多元，近2、3年陸續營運的投資案，將可創造上萬個就業機會，義聯可以配合韓市長發展高雄經濟的政策。

他說，因為認同韓的經濟政策，因此在韓國瑜當選市長後，公開表示加碼投資高雄，包括將斥資210億元在義大世界附近蓋水上樂園及觀光酒莊，並規劃蓋高塔纜車串聯義大世界，且已於今年6月請加拿大一家設計水上樂園專業設計公司規劃，近期將送審。

傍晚6點韓偕同夫人李佳芬抵達義聯集團總部，受到集團人員熱烈歡迎，韓表示，只是來表達一下善意，未來高雄市府將營造更友善的經商環境。

會後韓國瑜受訪表示，他希望高雄本地和外地的企業家，能增大對高雄投資的力度，企業家專心賺錢、創造工作機會，市府將致力打造友善投資、經商環境，讓企業感受到市府溫暖的服務，他說，市府資源有限，未來對企業的輔導將集中在中小企業，因為中小企業相對薄弱，至於市府與義聯集團的官司糾葛，他就職市長後會進行了解。

韓並表示，義聯投資案成功，將創造4000個工作機會，市區的投資案更可創造1萬個工作機會，這都是目前高雄迫切需要的，他說，高雄市目前最重要是要立刻賺錢，貨要賣得出去，新加坡一家很大shopping mall今天跟高市農產品下訂單，他今天下午馬上請高市農會理事長蕭漢俊規劃，將派一組專人由市議員蕭麗娜帶隊前往。

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