排水計畫預算龐大明細不明 桃市水務局5.7億餘元預算被擱置

民進黨籍市議員林俐玲央求大會不要擱置預算一千萬元，用於推動治山防災維護管理的設施及機械設備養護費，不禁悲從中來，幾度哽咽。（記者魏瑾筠攝）

2018-12-03 21:36

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議會今天審查桃園市政府水務局明年預算，其中高達5.7億餘元，由內政部補助65％、市府配合30％的「縣市管河川及區域排水整體計畫」預算，因國民黨市議員黃婉如認為，計畫預算龐大卻沒有詳細內容，不應草率決定，要求補齊明細後再討論，最後經大會一致通過擱置預算，將待二讀時再行討論。

黃婉如認為，預算計畫僅簡單說明，經費是運用在下水道及其他排水執行等相關業務，卻不知道實際有何實施項目，考量事涉金額過大，要求先擱置預算，待水務局補齊資料後再討論，民進黨籍市議員蔡永芳也要求應補上資料，導致該筆預算經議會取得共識要求擱置。

此外，今天在議事堂上國民黨籍市議員徐玉樹要求擱置3800萬元的水土保持治山防災、野溪整治等工程預算，獲大會同意，不料蔡永芳卻又突然跳出反對，接著被同黨籍議員林俐玲要求不要反對擱置，形成「網內互打」，場面尷尬。

由於雙方僵持不下，主席國民黨籍市議員詹江村決定休息三分鐘，只見民進黨部主委張火爐、總召許清順、林俐玲湊到蔡一旁不斷耳語，休息時間結束後，蔡以自己是「種種的沒有壓力、尊重黨團意見」，收回反對擱置，才化解僵局。

水務局預算金額達58.3億元，包含一般行政業務及水利業務，除一般行政業務預算一毛不刪，水利業務總計被擱置預算金額為8.4億元，占預算比率為14.4％。

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