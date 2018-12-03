藍營高喊「九二共識」 他諷：誰敢去北京「表」中華民國？

高雄市新科市長韓國瑜多次強調他支持九二共識。（資料照）

2018-12-03 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市新科市長韓國瑜當選後，屢屢重申他支持「九二共識」，國民黨直轄市長、縣市長當選人也紛主張未來要設立「兩岸工作小組」；國民黨主席吳敦義贊同並強調「九二共識、一中各表」就是「你表你的、我表我的」，但不能在中國前面講「一中各表」。對此，律師呂秋遠諷刺，「中國人來台北可以『表』中華人民共和國，我們有誰敢去北京『表』中華民國」？

針對國民黨在選後不斷高喊承認九二共識，呂秋遠在臉書嘲諷地說，「事實上九二共識（如果真的有共識），這個名稱的特色」大概是這樣的：世界上只有一個中國，名稱叫做中華民國或中華人民共和國，可以各自在自己的地盤表述；據說九二共識的另外一個名稱叫「一中各表」，意思是「我們講我們的，他們講他們的」。

呂秋遠說：「一中各表往往是他們可以表，我們覺得很婊。畢竟他們叫做中華人民共和國，我們叫做中國台北，台灣海峽叫做中國台北海峽；世界上的人除了台灣島上的某些人以外，都認為世上只有一個中國，名稱叫做中華人民共和國。」

呂秋遠嘲諷地說，承認有九二共識後，據說貨就出得去，人就進得來，大家發大財，天天有雞排；「在北京，他們叫我們中國台北，在台北，我們叫他們中國大陸。可是他們來台北可以表中華人民共和國，我們誰有敢去北京表中華民國？」

呂秋遠更酸，承認有九二共識，意思是不是只要承認自己是中國人，一切經濟問題就可以解決了？所以叫做「偏向經濟面的九二共識？」、「所以我得先承認政治上是中國人，才有經濟上的施惠與被照顧；既然有政治前提，所謂的九二共識就是政治，而且只有政治。沒有所謂「比較偏向經濟面的九二共識」。

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