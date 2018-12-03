開直播回應民眾 蔡其昌：山手線一定要做

2018-12-03 19:38

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天下午利用跑行程空檔，在臉書開直播，回應民眾反映的意見，針對台中山手線建不建的問題，蔡其昌表示，山手線是林佳龍市長極力爭取，中央支持，林佳龍市長也同意市府部分負擔，形同已定案，不能放棄，也不希望有改變，將會努力爭取拜託，山手線一定要做。

蔡其昌並談及總統府秘書長陳菊及行政院長賴清德，請辭被慰留一事。他表示，這是在九合一敗選後，與記者聊天提及，陳菊與賴清德都是勇於承擔勇於負責的人，為穩定政局才接受暫時留下，未來在適當的時機下還是會離開。

蔡其昌說，部分媒體過度解讀，指是新潮流與蔡總統切割，他表示，這是過度聯想，蔡總統有很多政策及個人領導風格等需要調整，但只要她願意改革及改變，還是非常優秀的人，不應有這些奇奇怪怪的揣測，強調現在就是把自己的工作做好，傾聽人民的不滿並改變，民進黨將整體的反省做好，並找到最好的人選，讓民眾覺得選後民進黨確實開始要改變，還是能獲得選民支持。

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