「學姊」遷戶籍搶補選立委？ 陳思宇：年輕人參政是好事

台北市觀傳局長陳思宇被點名角逐士林北投選區立委補選，但她強調尚未被徵詢。（資料照，記者林正堃攝）

2018-12-03 18:03

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智為展現參選決心，日前請辭立委，隨著選舉落幕，姚留下的區域立委缺額成為兵家必爭之地。如今傳出台北市政府發言人劉奕霆、幕僚「學姊」黃瀞瑩已將戶籍遷到士林，磨刀霍霍就為參選。對此，曾傳出遭點名參選的市府觀傳局長陳思宇表示，市府人才濟濟，若有更多年輕人參政，是一樁好事，強調自己尚未被徵詢，但對此保持開放態度，目前仍以觀傳局的業務為首。

據了解，儘管台北市長柯文哲近日不願公開評論補選一事，但私下運作頻頻，尋覓人選出征士林大同選區，盼先在立法院搶得一席，觀傳局長陳思宇、競辦發言人林筱淇先後遭點名，但兩人雙雙否認，如今又傳出，柯已指示劉奕霆、黃瀞瑩遷戶籍到該區「備戰」。

陳思宇表示，市府本來就有許多好人才，若大家對公共事務有想法，願意投身參與，尤其若有更多年輕人參政，這無非是好事一樁。

至於是否感覺被逼迫正面表態，陳思宇說，並無這種感受，目前就是做好局內的工作；她強調，目前從未有人向她徵詢過參選立委的事情，一直以來，她的態度就是保持開放，屆時若真有人來找她討論再談。

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