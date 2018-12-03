他們都不選！彰化立委補選 前立委之子林益邦不參加

民進黨中執委林益邦，近來投身飯店事業。（資料照，記者劉曉欣攝）

2018-12-03 17:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨立委王惠美當選彰化縣長，立委遺缺將於明年初補選，民進黨中執委林益邦，是前立委林進春、陳秀卿之子，一再被各界點名與關心；林益邦今天強調，確實沒有規畫要參選，也就是不參加這次立委補選！

今天有多名鹿港鄉親在Line收到一段文字：「各位親愛的長輩及友人：益邦因另有生涯規劃，將不參加本次立委補選，感謝大家的關心及鼓勵」，令許多支持者都非常扼腕，認為這次立委補選，林益邦不該缺席。

林益邦接受記者電話訪問時強調，他沒有針對立委補選一事發出聲明，也沒有說要參選，確實他沒有規畫要參與立委補選。

當記者再問說，那如果黨中央提名徵召的話，是否會投入選戰？林益邦直接回答，「沒有規畫，要如何參與？」

目前民進黨被點名的人選共有6人，除了林益邦以外，還有鹿港鎮長黃振彥、縣議員林士堅、前文化局長陳文彬、前北農總經理吳音寧，以及即將卸任的縣長魏明谷；但吳音寧表態目前只想回歸作家身分，魏明谷表態目前只想幫人抬轎，沒有規畫參選；繼吳、魏兩人表態之後，林益邦則在今天公開回應。

由於日前民進黨彰化縣黨部主委邱建富有提到徵召人選要具備的條件之一就是財力好，也讓各界把眼光聚焦在林益邦身上，因為林益邦與哥哥都經商有成，也讓林益邦成為各界詢問的目標，尤其是鹿港鄉親勸進聲不斷，但據了解林益邦的人士透露，林益邦很早就表達無意投入這次立委補選，在各界頻頻傳來關愛眼神下，只好表態。

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