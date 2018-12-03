向柯P請辭獲准首露面 林欽榮：剩下1年留給自己

2018-12-03 17:11

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市副市長林欽榮向市長柯文哲請辭獲准後，今天下午首度出面說明，面對向交通大學借調任期還有1年4個月，卻選擇提早打包走人。林欽榮表示，剩下1年總是要留給自己，相信柯文哲會吸引非常多人才。

林欽榮曾任台北市都市發展處長、台南市副市長、高雄市工務局長、營建署長資歷豐富，4年前獲柯文哲延攬後，負責監督北市府的都市發展局、產業局、捷運局等單位，幫助柯文哲任內推動西區門戶計畫、東區門戶計畫、社子島都市計畫重新修訂、內科2.0、捷運環狀線推動、地區再生計畫、公辦都更等重要政策。

林欽榮今現身表示，整整4年來，很感謝柯文哲對他的充分信任、充分授權。但對於借調期未滿，就提前回歸校園。林表示，他一開始就有設想，4年到了學校一定得回去，1年總是要留給自己，回去學校充電、研究。

且不僅林欽榮，柯市府另一名副市長陳景峻也傳想休息。對此，林欽榮說，陳景峻的事情他並不清楚。但林打趣稱，陳景峻擔任行政院秘書長期間，曾是他的前長官，當時他還是營建署長，與時任警政署長、新北市長當選人侯友宜是10年老朋友，參加內政部會議時，兩人都是坐在一起，但並沒有要被挖去新北市。

對於副市長接任人選。林欽榮表示，台北人才濟濟，以柯文哲的行事風格相信會吸引非常多人才。至於是否市府內部找人接任。林僅稱，他無法推測，這是市長的任用權。

面對中央政府有意挖角傳言？林欽榮否認稱，他尚未被徵選，也尚無所悉，假設性問題沒辦法回應。

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