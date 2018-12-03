為何九合一變天？ 學者：民眾對政治人物「賞味期」縮短

兼任民進黨主席的總統蔡英文上月24日辭去黨主席為敗選負責，並向支持者致歉。（資料照）

2018-12-03 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉結果出爐，執政的民進黨大敗，總統蔡英文宣布辭去兼任的民進黨黨主席職務，為敗選負責，而交通部長吳宏謀、環保署長李應元與農委會主委林聰賢3人日前也口頭請辭獲准。對此，師大政研所教授范世平認為，台灣人對政治人物的「賞味期」越來越短，但也強調民進黨敢自我反省，就有希望再起。

據《三立新聞網》報導，民進黨這次選舉大敗，黨內砲聲隆隆，不斷湧出檢討聲浪，日前民進黨立法院黨團幹事長、立委李俊俋更PO文喊話，希望「中生代提早全面接班」，對此，范世平認為，民進黨砲口對內很猛烈，只要敢做到自我反省，就有希望再起，如國民黨只花2年就從谷底反彈，因此「民進黨的支持者也不用太悲觀」。

他說，這次選舉不是國民黨多棒，而是執政的民進黨做太差，直言現在台灣的選民是沒有在手下留情的，「2014年讓國民黨輸到只剩6個縣市，今年換民進黨也只剩6席」，也強調台灣人對政治人物的「賞味期」是越來越短，過去前總統馬英九勉強撐了6年，但總統蔡英文現在卻只剩2年。

范世平指出，新科高雄市長韓國瑜、新科台中市長盧秀燕的「賞味期」可能更短，一年內沒讓高雄人「發大財」，或是一年後台中空氣沒有有效的改善的話，或許「風來的快，去的也快」。

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