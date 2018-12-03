丁守中控選定選務人員 林欽榮：我沒這個權力

2018-12-03 17:21

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中因不滿開票結果，向台北地方法院聲請驗票後，也質疑台北市選舉委員會的選務人員，是由兼任市選會主委的柯市府副市長林欽榮選定，導致開票日發生諸多問題。對此，林欽榮下午否認稱，「我沒有這個權力」，選務人員是公務員或各黨派推薦，且早在他接任主委前就選定。

丁守中質疑，這次台北市長選舉中，選務人員都是林欽榮選定，且他們發現，很多選務人員根本不符合資格，是造成選舉發生多起問題的主要原因之一。

林欽榮下午澄清，台北市選舉委員會是中央派駐機關，與市府獨立，不受市府約制，選務一律依中央選舉委員會方法進行。林也強調，他是9月才接任市選會主委，但所有選務人員早在6月就依中選會規定派任，選舉作業都是由中央指揮，他做為市選會主委只是依照程序被核定。

林欽榮也說，這次創台灣歷史上最多動員3萬名選務人員的台北，1563個選務所中的每個選務人員都戰戰兢兢，過程中，所有選務人員已盡最大努力，決定經得起考驗，所有東西都受法院監督來進行。

林欽榮指出，3萬多個選務人員中，一半以上是公務員，另一半是依法各黨派推薦、公開招聘的，不是台北市選委會派任的，他沒有這個權力，且這3萬人在開票當天將近30小時未闔眼，每個人都很努力把事情做好，這是台北奇蹟。

至於是否擔心丁守中追究責任？林欽榮說，這是假設問題，但一切依照法院裁定，「沒有任何人可以追究我任何的問題」，如果有任何問題，都歡迎法院，所有檢察系統來依法辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/