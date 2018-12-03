獨家》韓國瑜3位副市長出現變數 排除楊秋興

根據本報獨家消息，楊秋興被排除在高雄市副市長名單之外。（資料照）

2018-12-03 16:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新科高雄市長韓國瑜的3位副市長人選，原先傳出是前高雄縣長楊秋興、前交通部長葉匡時、現任高雄市副市長楊明州，但根據本報獨家消息，最熱門的楊秋興反倒被排除在名單之外，葉匡時與楊明州2人，則確定延攬為副市長。

韓國瑜的3位副市長名單，外界多所揣測，媒體每天都有新版本。截至昨天，一般認為楊秋興、葉匡時最有機會，韓國瑜也考慮留任有工程背景的現任高雄市副市長楊明州。

韓國瑜今天中午受訪時強調，葉匡時確定接任高雄市副市長，但因學校課程等因素，將於春節後報到；至於楊秋興，他則說還不確定。

根據本報獨家消息，韓國瑜在徵詢地方意見後，已將楊秋興排除於副市長名單之外。

另位現任高雄市副市長楊明州，今天中午受訪時，雖強調還沒有接到韓陣營任何人聯繫徵詢，但據了解，韓國瑜確實已經透過1位友人，與楊明州接觸，楊明州也答應接下重擔，輔佐韓國瑜繼續推動高雄市未完成的重大建設，可能會在明天正式宣布。

至於楊秋興被排除於副市長名單後，另一位副市長是誰？韓國瑜目前仍在努力尋找中。

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