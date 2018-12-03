排隊近4小時為投票 日學者：台灣人珍惜民主的表現

2018-12-03 16:32

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕台灣九合一選舉親中的國民黨大贏，日本政治學者淺野和生表示，如果認為這是「台灣民意向中國靠近」就大錯特錯了。淺野表示，透過這次選舉，台灣人民表現出重視民主主義、珍惜投票可貴性的精神，反而可以解讀是一種「對獨裁主義國家展現敵意」的態度。

淺野現任平成國際大學教授，他從2005年起開始推動日本版「台灣關係法」，2日在「日美台關係研究所」（JUST）於東京召開的「台灣有事與日本的應對」研討會上，再次呼籲日本政府應制定與台灣交流的正式法律。

淺野在九合一選舉時特地到台灣觀察選情，他表示，在投票當天看到民眾大排長龍等著投票，深切感受到台灣是一個非常偉大的法治、民主國家。他表示，24日投票當天上午8點半，看到蔡英文總統也去排隊投票，排了半小時才投票，總統跟一般民眾一起排隊投票，在台灣很理所當然，但在其他國家卻不一定是如此。

這次九合一選舉除了地方首長和議員投票之外，還有10張公投票，造成民眾投票隊伍無法消化的主因，所以到了下午4點截止投票之後，仍有人等著投票，最後一位投票者在晚間7點44分完成投票，排了3小時46分鐘。

淺野說，為了什麼而排隊，在日本的話大概就是迪士尼樂園或是人氣拉麵店、甜點，排了1、2小時的隊就可以乘坐遊樂設施或吃到美味的拉麵、甜點，但台灣民眾卻在週六晚間為了投票而排了3小時46分鐘的隊伍。

台灣不像日本有期前投票，而且必須在當日回到戶籍地投票，結果平均投票率達65%，日本去年眾議員選舉投票率僅為54%，還不需要排隊，由此可發現台灣人有多重視民主主義，珍惜投票可貴性。

淺野認為這是台灣展現出重視民主法治精神的一次選舉，如果因為國民黨贏了選戰就認為是台灣民意往中國靠近那就大錯特錯，反而可以說是台灣人民對獨裁主義國家展現敵意的一種態度。日本與如此重視民主法治的國家交流，更應該制定一套正式的法律。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/