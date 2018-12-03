順利連任 林右昌：市府團隊沒有換首長

基隆市長林右昌在市長選舉中，以102167票擊敗挑戰的謝立功，中選會委員林瓊珠（左）今天下午將當選證書送交林右昌（右），祝賀他順利連任。（記者俞肇福攝）

2018-12-03 16:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌這次選舉以10萬2167票，順利擊敗挑戰的國民黨籍謝立功，當選基隆市長；中選會委員林瓊珠今天送來當選證書；順利連任的林右昌說，基隆市政府局處首長不異動，懸缺一段時間的文化局長已有人選，將在12月25日一同宣誓就職。

林右昌表示，連任當選首先要感謝所有基隆市民的認同及支持，當選後的責任更重，基隆過去4年已經累積很好的基礎，未來4年要加倍努力，期待基隆府會及市民朋友都能夠跟他一起合作努力，希望能加速進步的腳步，過去基隆已經落後太多，現在惟有加速趕上。

林右昌強調，過去4年間已經大致奠定了基礎工作，現在預算已經到位，計畫跟規劃也已經完成，接下來4年會拿出執行力加速推動，相信未來4年能更快看到基隆市的蛻變，過去向大家報告的市政計畫，在未來4年將會逐步展現在市民眼前。

林右昌說，他身為連任的市長，所有的政策與市政工作都會延續推動，眼前的要務就是務實、踏實地推展市政，包括副市長及局處首長都會繼續在與他配合努力，至於懸缺的文化局長會儘快在25日就職前找到適當的人選，一起為市民打拚。

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