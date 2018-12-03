台中北北屯立委補選 國民黨傳有內定人選

2018-12-03 16:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯、北區（第5選區）立委盧秀燕辭職參選市長當選，該選區立委補選在即，國民黨挾著勝選氣勢，爭取徵召提名者有前立委、前任或現任議員等各方人馬，競爭暗潮洶湧，卻傳出早有內定人選為6度連任的議員賴順仁，賴未接聽電話，爭取動作最大的沈智慧表示沒聽說；曾任盧18年助理的廖鉑霆則說相信黨不會那麼笨。

國民黨內爭取立委提名包括最早表態且動作最大的前立委沈智慧、前立委蔡錦隆、前議員唐國泰、前立委洪昭男的兒子洪子傑、前立委助理廖鉑霆，前副市長蕭家淇、現任北區議員陳政顯、北屯議員賴順仁也傳出有意競逐。

國民黨將以徵召方式提名立委補選，各方人馬角逐激烈，卻傳出黨中央早有屬意人選，國民黨台中市黨部主委陳明振也說，林佳龍當選後甫當選議員的黃國書即參加立委補選「民進黨能、國民黨當然也可以！」

3天開2次推薦記者會、廣傳簡訊、電話拜票的沈智慧表示，參選立委除了表達意願，還要講求態度，強調自己有6屆立委經驗、熟地方「已經準備好了！」相信黨中央會選出有戰力的人選，給予服眾的說法。

沈智慧的妹妹沈佑蓮，連任5屆市議員，這次獲2萬7千票，2度蟬連全市最高票，傳出黨內勸進更進一步，她強調受選民託咐，不會中途離席，也不會轉戰去當立院實習生。

曾任盧秀燕18年助理，現任台中市公寓大廈工會秘書長廖鉑霆說，相信黨部應不會那麼笨，陷賴順仁於不義「吃碗內，看碗外」的污名，北屯議員選舉第1、2高票難道不會有意見，而且市民現在是是期待新人氣象。

民進黨目前傳出立委可能提名人選有前議員劉國隆、蔡雅玲、范淞育，及現任議員曾朝榮、里長林煜舜及前台中市副市長陳大鈞、現任交通局長王義川等人。

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