稱農漁民是「下層」惹議 戴瑋姍：這是「學術名詞」

民進黨戴瑋姍成功當選為新北市新科議員，不料日前她在上政論節目，稱農漁民是「下層」民眾，引發爭議。（資料照）

2018-12-03 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕被網紅蔡阿嘎網選為全台10大正妹議員候選人之一的民進黨戴瑋姍，成功當選為新北市新科議員，不料日前她在上政論節目，討論財產分配議題時，說農漁民是「下層」民眾，引發議論，戴瑋姍辯稱「下層」是中性學術用語。

綜合媒體報導，民進黨準新北市議員戴瑋姍日前在政論節目上，提到韓國瑜時脫口講出「韓導」2字，讓韓粉聽了相當不滿，紛紛湧入其臉書留言要求她道歉，戴瑋姍今出面表示，對於韓粉的攻擊，她不會動怒，「其實我不會生韓粉們的氣啦！因為就我覺得可能我在用詞、言語上面，也有一些不當的地方。」

另外在政論節目中，戴瑋姍提到整體經濟雖有成長但財產分配上卻出現問題時，以「下層」民眾來稱呼農漁民，儘管她馬上改口為「基層」民眾，但仍引發議論，戴瑋姍也對此回應表示：「我使用的名詞比較學術，可能讓大家產生一些誤解。」

她強調，「下層」就是中性的學術名詞，沒有惡意攻擊哪一階層的人。

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