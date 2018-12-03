韓國瑜訪長庚醫院 強調醫療觀光是高雄發展重點

2018-12-03 16:06

〔記者方志賢／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜今上午到高雄長庚醫院聽取「國際醫療」簡報，韓國瑜表示，醫療觀光是高雄未來發展重點，期待高雄長庚繼續壯大國際醫療，攜手合作，帶領高雄往前衝！

韓國瑜當選高雄市長後，今上午首度參觀高雄市的醫療院所，高雄長庚院長王植熙、名譽院長陳肇隆及前院長莊錦豪等人出面迎接。

韓國瑜選前宣稱要以愛河摩天輪帶動高雄愛情產業，高雄長庚今也提出「國際醫療」與「愛河摩天輪婚紗醫美輕度旅遊」簡報，強調可提供結合旅行、婚紗、餐飲及禮品店的觀光旅遊套裝行程。

高雄長庚強調，國際（觀光）醫療是跨部門醫療團隊服務、具資深護理背景個案管理師和每年超過6000人次外籍病人的服務經驗，醫療服務有：健康檢查、美容、牙科中心、永慶尖端癌症醫療中心、運動醫學中心、甲狀腺消融手術、川崎症中心、攝護腺疾病治療、近視預防等。

韓國瑜隨後也參觀高長兒童醫療大學13樓的健檢中心，韓國瑜表示，高雄長庚菁英聚集，醫療觀光將是高雄發展重點，他期待高雄長庚的亮點能拓展，如浴火鳳凰一躍而知，壯大國際醫療；他也希望與高雄長庚攜手合作，帶領高雄往前衝。

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