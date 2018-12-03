丁丁別哭！律師爆料：驗票3000張僅1張有爭議...

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-03 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰結束一週，但台北市卻進入「延長賽」，由於國民黨候選人丁守中只輸台北市長柯文哲3254票，決定提出驗票。今（3）日驗票程序開跑，但進度非常緩慢。有參與驗票的律師爆料，稱上午看了近3千張票，只有一張丁守中的票有爭議，現場影印留存待合議庭討論，「給大家參考參考」。

有律師於PTT八卦版發文表示，今天全從大安區開始驗，自己這一桌上午開了兩箱，抓到其中一張有效票上面蓋了2號（丁守中）與5號（李錫錕），發現兩個符號均為正常（憑選舉用章上的短斜線來判斷），並非是像是因折疊或被其他選票沾到一般，印章圖案呈左右顛倒，但對方律師則主張是沾到。對此，法官並未現場認定，影印留存待合議庭討論，除此之外沒有其他爭議。

根據公職人員選舉選舉票有效與無效之認定圖例22，因疊折反印之圈選痕跡，能辨別係摺票時所疊折反印者，應屬有效票。換言之，如果選票確認是被沾到，則判定為有效票。

除此之外，該位律師也指出，兩間投開票所的廢票都不到10張，而且都是「廢到不能再廢的那種」。「我這桌今天看了近三千張選票就那一張有點爭執而已，給大家參考參考。」

對於丁守中提驗票反而可能還少了票，許多網友也笑翻：「丁丁少30塊了」、「丁丁越來越不妙」、「結果要是驗完票，票反而變少就好笑了」、「結果是錕P賺到，笑死」、「照3000票這比例，1414816有機會再減471票」。

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