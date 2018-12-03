柯家軍「學姊」、劉奕霆傳遷戶籍 卡位備戰立委補選

2018-12-03 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委姚文智請辭後的台北市第二選區（士林大同區）立委缺額，將於明年1月26日進行補選，在「白綠合作」氛圍醞釀下競爭者多，除有多位民進黨議員被點名，柯辦發言人林筱淇與台北市觀傳局長陳思宇也都被點名。最新消息傳出，柯市府發言人劉奕霆與最紅幕僚「學姊」黃瀞瑩，兩人皆已將戶籍遷到士林，都可能準備投入立委補選。

對於立委補選，民進黨多名議員都被點名，柯文哲陣營林筱淇、陳思宇也傳出有意參選，柯文哲日前對此則回應：「要表態想參選的人先表態，清單全部列出來，再來處理。」

綜合媒體報導，由於士林大同區是民進黨票倉，即使這次大環境不利導致九合一選舉大敗，民進黨為了不讓國民黨坐享漁翁之利，白綠確實有整合必要，雖然柯文哲日前受訪時並未鬆口是否要推出自家人選，但最新消息傳出，柯文哲已指示劉奕霆與「學姊」黃瀞瑩將戶籍遷到士林區「備戰」，磨刀霍霍劍指立委補選。

報導指出，劉奕霆受訪回應，對於該傳聞不承認也不否認，強調不評論坊間傳聞；黃瀞瑩目前人在日本與男友見面，因此尚未取得她的回應。

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