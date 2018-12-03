李登輝跌倒住院治療 北榮：短時間內不會出院

2018-12-03 15:48

〔記者林惠琴／台北報導〕前總統李登輝上週四驚傳在家中跌倒送至台北榮總，由於頭部碰撞倒地，鼻腔、腦部均有些微出血情形，台北榮總今日表示，目前李前總統狀況正常，也可以對話，但因患有多重慢性疾病，仍要多加注意，短時間內不會出院。

李前總統上週四從起居室想要移動臥室時意外跌倒，當時消防局人員從外觀判定，沒有骨折，送醫過程意識清醒，經醫療團隊初步檢查、分析，狀況正常，但頭部右側、眼睛上方有正面碰撞倒地，鼻腔、腦部均有些微出血，加上原本用藥有抗凝血成分，因此更要調整藥物與持續觀察，婉謝要來探視的朋友。

據了解，台北榮總今日開會花不少時間在討論李前總統的病情，台北榮總公共事務室主任游君耀指出，目前李前總統的血壓、心跳等狀況均正常，意識清楚，也可以對話，但因為患有多重慢性疾病，仍要多加注意，預計短時間內暫時不會出院。

高齡95歲的李登輝，有高血壓、心臟病、糖尿病、腦中風、大腸癌、白內障、肺結核等病史，據傳心臟裝有13根支架，也曾經因為左側大腦外緣小血管栓塞，導致右手掌麻痺。

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