花蓮議長爭奪戰 藍營黨內之爭暗潮洶湧

現任花蓮縣議會副議長張峻，有意角逐下屆議長寶座。（記者王峻祺攝）

2018-12-03 15:54

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮五合一大選後，泛藍勢力攻占縣議會，拿下半數18席次，掌握絕對優勢，議長寶座將是藍營囊中物，目前共有現任副議長張峻、6連霸議員謝國榮及3連霸議員張正治等3強表態角逐，勢必掀起一波黨內對決。國民黨花蓮縣黨部表示，因有「排黑條款」須說明，明將召開協商會議，預計本週協調出議長人選。

下屆花蓮縣議員33席中，國民黨拿下半數的18席、民進黨3席、無黨籍12席，其中多名無黨籍議員色彩「親藍」，藍營掌握優勢席次，對正副議長寶座勢在必得，目前議長人選已有張峻、謝國榮及張正治表態角逐，副議長則外傳新科議員潘月霞及吳東昇有意搶攻。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏說，依黨的立場一定會全力協調出正副議長最佳人選，只要是議員就有權利參選，競選初期各參選人各顯神通拉攏支持者，但今年因中央黨部規定有「司法案件仍在身」者，恐無法角逐正副議長，會在明日召開協調說明會。

他說，地方黨部絕對遵照中央黨部規劃，針對正副議長人選也會秉持公開、公平及公正立場，妥善聽取各方意見、和諧處理，盡力達成共識，避免黨內紛爭，並預計於本週盡快協調出議長人選。

6連霸議員謝國榮資歷最深，是花蓮議事殿堂大老，今在國民黨團辦公室召開記者會，宣布爭取議長寶座。他強調，曾有媒體報導他「官司纏身」，為此還申請「良民證」以正視聽，並盼黨部攤開各參選人的「刑事紀錄證明」，供大眾檢視，以公平、公正方式投入參選，未來將以自己30多年的從政經歷，繼續服務廣大選民，並朝府會和諧邁進。

被外界相當看好的張峻及呼聲極高的張正治，4年前也曾出面角逐副議長一職，最後以20比7票，由張峻上位；兩人此次不約而同再度表態參選議長，黨內議會龍頭之爭暗潮洶湧。

花蓮縣議會下屆議員版圖重新洗牌，新科20人、連任13人，其中高達12席的無黨籍議員，將有意積極籌組政團，目前已有笛布斯‧顗賚、許淑銀、王燕美、哈尼‧噶照、賴國祥、蔡依靜、林源富、簡智隆、鄭寶秀、楊華美等十名議員當選人表達願意加入，近期將合組政團並提出申請政團辦公室。

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