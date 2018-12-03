林佳龍捐上千萬選舉補助款 網友：超感動、好光榮！

市長林佳龍（右4）關心弱勢家庭，號召民間成立住屋修繕志工隊，協助修繕頹壞的土角厝。（記者黃鐘山翻攝）

2018-12-03 15:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍這次選舉獲61萬9855票、補助款1859萬餘元，他在臉書直播說，扣除三分之一要上繳民進黨，其餘1239萬餘元全捐出來，取之社會用之社會，像光一樣產生正能量；網友紛紛留言「超感動！」、「我也在61萬票裡，好光榮」。

林佳龍連任失敗，他在臉書粉絲專頁開直播和市民聊天時表示，我得了61萬9855票，每一票你們貢獻了30塊，根據民進黨的規定，有三分之一要上繳，但至少剩下每一票的錢我會捐出來，想做一些對社會有意義的事情。

林佳龍說，取之社會用之社會，像一個光有能力照亮他人，不當市長仍以這個城市為榮，還是可以成為一個光點、光源，能夠發光發亮，有正面的能量來帶動社會。至於要做些什麼？他希望網友們能集思廣益，提供他一些意見。

經過換算，每票補助款30元，61萬9855萬票一共可得1859萬5650元，林佳龍扣掉619萬8550元需上繳給民進黨後，可大手筆捐出1239萬7100元。

臉書網友對此紛紛留言表示「超感動！」、「謝謝市長！」，也有許多網友舉手表示「我也在61萬票裡，好光榮」、「我是其中一個30塊」、「我的30元就交給你處理」。

對於林佳龍補助款用途的建議，網友也在線上即時提議「可以幫助弱勢和獨居老人」、「家扶中心的孩子很需要資源」、「動物保護和流浪動物」，另有人回覆「只要不要請吃雞排什麼都好。」

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