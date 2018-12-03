美商務代理助理部長今起訪台 將倡導關鍵市場准入

2018-12-03 15:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國商務部代理助理部長史宜恩（Ian Steff）今起訪台，將與政商人士會面，溝通台美經貿議題。史宜恩在商務部主管全球市場，此次為今年第二次訪台，外交部對此表示歡迎，並重申將持續與美國合作，創造印太地區繁榮與安定。

AIT與外交部今同步發布新聞稿，宣布史宜恩今、明2日訪台。AIT表示，史宜恩訪問目的在於鞏固美台貿易關係、推廣美國企業、並且強化印太戰略中的經濟支柱。AIT說，史宜恩此行將提供機會以倡導關鍵市場准入，並促進台灣對美投資。訪台期間，史宜恩將與民間部門代表討論包括「選擇美國投資高峰會」在內的貿易與投資議題。

外交部表示，史宜恩在台期間將拜會我國政府官員及商界人士，與我方就雙方共同關切的經貿、商務及投資議題進行溝通對話。外交部歡迎史宜恩代理助理部長來訪，並說台美資深官員的互動及交流有助深化雙方夥伴關係。外交部同時重申，我政府將持續與美國及其他理念相近國家密切合作，創造印太地區的共同繁榮及安定。

此次來台是史宜恩今年第二次訪台，今年3月，繼美國國務院亞太副助卿黃之瀚在台旅法生效後訪台，史宜恩當時便曾以商務部主管製造業副助理部長身分來台，出席「智慧城市首長高峰會」。

史宜恩後獲美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）指派代理主管全球市場助理部長職務，並身兼海外商務服務署署長，目前負責提升美國製造業及服務業的國際競爭力，拓展美國在全球的商機。

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