領到當選證書 黃敏惠：施政主軸廉能、斷黑金、拚經濟

嘉義市長當選人黃敏惠（右3）接下中選會委員張淑中（右4）頒發第10屆嘉義市長當選證書。（記者丁偉杰攝）

2018-12-03 15:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕中央選舉委員會委員張淑中今天上午頒發第10屆嘉義市長當選證書給嘉義市長當選人黃敏惠，黃接下當選證書後表示，這場選舉選得很辛苦，但贏的很有意義，市民用選票告訴她，「要廉能、斷黑金、拚經濟」，這也將是她未來施政主軸。

張淑中由嘉義市選委會代理主委林建宏陪同到黃敏惠競選總部頒發當選證書，黃在競選總部主委胡懋麟及顧問團團長江義雄等人見證下，接下當選證書。

黃敏惠說，競選期間她提到的文化觀光政見「打造文化新絲路」，上任後會優先來做，串連市立美術館、嘉義文創園區、市立博物館、北門驛、檜意森活村、嘉義舊監獄等，用本土、創新、開放的思維與作法，打造嘉義文化新絲路。

黃敏惠表示，嘉義文創園區屬於文化部、檜意森活村屬於農委會，嘉義舊監獄屬於法務部，阿里山小火車及路線串聯屬於交通部及台鐵，主管機關不一，她會一一拜訪，尋求行政院及各部會協助，如有困難，希望就由市府全面接管，整體規劃，全面開放。

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