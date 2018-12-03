法院驗票每天花近50萬 台北市政府須埋單

國民黨台北長候選人丁守中聲請重新計票，台北地院今啟動驗票程序，初步估計每天光是驗票工作費就要將近50萬元，將由北院先行墊付，再向台北市政府請款支付。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-03 15:11

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北長候選人丁守中聲請重新計票，台北地院今啟動驗票程序，依高院核定的每日工作費支付標準，驗票法官每天可領3200元工作費、書記官2400元，北院此次驗票動員55位法官、共202名工作人員，初步估計每天光是驗票工作費就要將近50萬元，將由北院先行墊付，再向台北市政府請款支付；北市選委會人員私下告訴法院說，市府可能會動用第二預備金支應。

依選罷法規定，限於查封選票日隔天起的20天內須完成驗票，北院是在11月29日查封選票，12月19日是驗票的最後期限，其間扣除例假日，只剩13天可驗票，若驗滿13天，法院的工作費將累積達650萬元。

丁守中已繳付的482萬元保證金，若未能造成翻盤結果，雖然不發還給丁守中，但也是直接收進國庫，不會交給北市府來抵消驗票費用；若真的翻盤，保證金則是還給丁守中。

北院日前已依據「高等法院所屬各級法院辦理重新計票工作人員日支工作費支給表」，向北市選委會提出驗票計畫，未來將由北院先墊工作費給法院的驗票工作人員，待驗票完成再向選委會請款。

支給表中明定，法官每日工作費3200元，書記官2400元、錄事、執達員、法警皆2000元、行政人員1800元、選務人員2700元。

北院規劃此次驗票將每天動員庭長、法官共55人，其中50位法官負責驗票，另有合議庭庭長、現場總指揮庭長、值日庭長、待命法官等人；驗票書記官50人、行政書記官20人；錄事與執達員20人，法警12人，還有負責報到、保管物品、搬運選票的非驗票組行政人員45人。依此規劃，光是北院每日要發出的工作費，就高達48萬9000元。

至於便當餐點費用，則是由北市選委會直接現場處理，北院不必墊付；而丁守中、柯文哲派來的計票人員，則是由兩造自行負擔，北院不予過問。

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