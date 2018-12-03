林園區新建行政中心落成 許立明：不會趕政績在選前啟用

2018-12-03 14:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區新建行政中心今天落成，為高市第一個綠建築行政機關，代理市長許立明表示，不會趕政績在選前啟用，市府團隊會認真負責到最後一天，他感性地說，希望明年有人會邀請他，在觀景陽台觀賞清水岩鳳凰花開。

今天市府交接小組召開會議，許立明與多位局處首長卻選擇參加林園區行政中心落成典禮，立委林岱樺、市議員王耀裕、李雨庭、市議員當選人邱于軒、林園區里長聯誼會主席洪進財、中油石化事業部執行長吳義芳、台塑協理蔡奇麟及台電大林廠廠長歐皖麟等人到場觀禮。

林園區舊行政中心已有約一甲子歷史，3年前莫蘭蒂颱風來襲時，區公所屋頂塌陷成大洞，市政府開始著手在林園中學旁市有地新建行政中心，總經費約3億5千萬元，其中由中油贊助2億餘元，從規劃到興建歷經2年餘完成。

許立明致詞時表示，林園區行政中心是第一個綠建築行政機關，節能減碳外兼具人性化設計，讓民眾洽公更方便。他強調，不會為了趕政績在選前啟用，他對品質非常滿意。

他說，清水岩每年5、6月鳳凰花開，滿山遍野非常美麗，在行政中心觀景陽台就可飽覽美景，希望明年有人會邀請他來喝咖啡、賞美景。

林園區長謝水福表示，該棟大樓將有林園區戶政事務所、清潔隊合署進駐，4樓設置防災中心，地面層將作為招商或金融機構使用。

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