丁守中稱選務人員是北市府選定 北市選委會駁斥

2018-12-03 14:43

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中聲請重新計票，台北地方法院今天上午啟動驗票作業。對於丁發言提到「整個選務人員都是台北市政府在選定的」，台北市選舉委員會稍晚發稿駁斥，所有選務人員的遴派完全依照「投開票所工作人員遴派注意事項」辦理，不是也不會由市政府自行選定。

台北市選舉委員表示，依據選罷法規定，投開票所主任管理員、主任監察員及2分之1的管理員必須具有公務人員資格，本次北市共計1563個投開票所，總計約1萬1317名公教人員投入，符合選罷法的比例規範。

至於選務人員的遴選程序，是由選委會監督區公所辦理投開票所工作人員遴報事項，所以各區公所在人員招募期間，均有發文市府各一級機關學校及轄內行政機關學校，請其推薦所屬同仁參與選務工作，再由選委會審定後核發派令，而且每個選務人員都必須參加講習，才能派任到投開票所值勤，並不是由市府或者選委會直接指派。

至於頗受外界關切的監察員職務，台北市選委會表示，都依照中選會訂定「投票所開票所監察員推薦及服務規則」來辦理，由政黨或候選人推薦給選委會派任，且同一投開票所的監察員不能全屬同一政黨，若政黨或候選人推薦不足額，再由選委會就地方公正人士、大專院校成年學生遴派。

選委會強調，不可能發生「整個選務人員，都是台北市政府選定」的現象，請外界勿再散播不實言論，整個選務人員的遴選程序完全依法行政，並沒有任何機關或者人員可以自行決定。

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