洪慈庸質詢 交部：山手線、捷運預算不同 關鍵在新市府意願

2018-12-03 14:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍在任內推動大台中山手線規劃，準市長盧秀燕卻有意暫緩推動，後又改口若中央支持山手線經費、不會排擠捷運藍線預算，新市府欣然接受，引發各界議論。后里在地立委洪慈庸今天在立法院交通委員會，特別針對山手線預算議題提出質詢；交通部政務次長王國材表示，山手線及捷運藍線皆納入前瞻計畫且分屬不同預算，並不會有預算排擠問題，關鍵仍是市府推動建設優先序的規劃及意願。

立法院交通委員會今天邀請交通部政務次長王國材列席報告並備質詢，立委洪慈庸就山手線相關預算詢問交通部，一次說明白。洪慈庸指出，目前準市長盧秀燕3天3個說法，交通部對山手線執行進度是否有掌握狀況？

政務次長王國材表示，對於新市長確切意向並不清楚，但山手線是台中市政府爭取許久的案子，每個重大建設申請的過程很繁複且困難，若斷然停止相當可惜，但交通部為表尊重仍會再與新任地方政府進行溝通討論。

洪慈庸進而詢問中央對於台中山手線與捷運藍線預算編列，交通部政務次長王國材表示，這兩案皆納入前瞻計畫中且分屬不同預算，中央對兩者計畫皆支持，並不會有預算排擠問題，最關鍵的仍是市府推動建設優先序的規劃及意願，其中捷運藍線預算9月已送交行政院，10月已核定。山手線預算雖已送達行政院，照理來說應開始審查，但因新市府態度不明確，現在只能暫緩，待新市府上任後再議。

洪慈庸追問，若地方政府無強烈意願是否就停止該計畫核定、已匡列預算不保留？等於台中市放棄將近363.47億的中央補助經費？若改天又有意願，是否重新來過？王國材表示，若市府無意願執行計畫，堅持喊停，交通部只能尊重，停止計畫。若再提計畫，只能重新來過，重啟所有評估。

洪慈庸最後指出，蔡英文總統前幾天表達出面溝通此事的意願，交通部應更加積極，先做好全面溝通，盡快達成共識，別讓10幾年來的努力白費。

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