高雄人排隊領雞排登外媒頭版 網友嘆：被當笑話看

高雄民眾排隊領雞排的盛況登上《新加坡聯合晚報》頭版。（圖擷自朱學恒臉書）

2018-12-03 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕「宅神」朱學恒最近兌現選前承諾，在高雄發雞排慶祝韓國瑜當選，引來許多民眾排隊。高雄人排隊領雞排的盛況還登上《新加坡聯合晚報》頭版，引來熱議。

綜合報導指出，朱學恒最近與高雄市長當選人韓國瑜合體，在高雄發放雞排，總數量高達2萬多份，因此引來許多民眾排隊。《新加坡聯合晚報》更在頭版貼出高雄人排隊吃雞排的照片，並寫上「賀韓國瑜當選，高雄百攤請吃炸雞。」朱學恒昨天在臉書分享此消息，更開心表示，「各位高雄人我們雞排慶典吃上國際媒體啦，希望他們下次也來高雄吃雞排。」

不過高雄人排隊領雞排的新聞登上新加坡媒體頭版，卻在網路上引來網友兩極化的意見，有人大讚，「吃雞排讓世界看見台灣。」、「揚名國際，讚！」、「台灣之光！哈哈。」但也有網友批評，「其實看起來很窮酸。」、「就被當笑話看吧。」、「這凸顯中國台北人貪便宜...」

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