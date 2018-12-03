你那張不算？驗票進度緩慢 柯、丁律師皆說對方票是廢票

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-03 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰結束一週，但台北市卻進入「延長賽」，由於國民黨候選人丁守中只輸台北市長柯文哲3254票，決定提出驗票。今（3）日驗票程序開跑，但進度非常緩慢，直至中午各組才驗完1到2個投開票所，原因是雙方律師看到投給對方的票皆說是無效票，反之看到無效票則都說是自家的票。

據《蘋果》報導，台北地方法院每天動員50組法官與書記官，並通知柯文哲與丁守中雙方各派50名律師到場，每組配置法官1人、書記官1人、丁守中陣營律師1人、柯文哲陣營律師1人、選務人員2人。而北市共有1563個投開票所，北院估計若每組每天驗完5到6個投開票所，則一天可驗完250到300個投開票所，估計一週內就可結束驗票。

然而事與願違，直至接近中午休息時間，各組只驗了1到2個投開票所，原因是因為雙方律師爭執不休，只要看到無效票，就宣稱是投給自家候選人的票，而若是看到投給對方的有效票，就說那張是無效票，加上驗票首日所有人員尚未熟悉作業，且較晚開始驗票，導致進度不如預期。

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