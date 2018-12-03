同婚公投挫敗 林穎孟：希望苗博雅有負責態度

2018-12-03 13:57

〔記者郭安家／台北報導〕公開承認是雙性戀的時代力量準台北市議員林穎孟，今上午與民進黨準新北市議員戴瑋姍受廣播節目專訪，主持人周玉蔻提到，「以核養綠」公投提案人黃士修曾批評婚姻平權公投提案人苗博雅沒負責；對此，林穎孟坦言，「我希望她（苗）有負責任態度」、「沒其他解釋，會完全沒有任何台階可下，造成很多同志非常沮喪。」

為抵制反同團體發起「民法限定婚姻一男一女」、「國中小不應實施同志教育」、「同性伴侶專法」公投；社民黨準台北市議員苗博雅、評論人溫朗東等人，今年4月發起「婚姻平權入民法」、「性平教育」公投，但結果不如預期。黃士修上個月29日在周玉蔻節目批評苗博雅，沒有要讓公投通過、想靠消費這議題成為議員。

林穎孟表示，教會有蠻完整系統，甚至每個投開票所看到他們在宣傳；而婚姻平權團體資源非常不足、人也是不夠，運動者都是第一次參與社運的年輕小朋友，經驗上也不足。她說，很久沒聯絡苗博雅，而選前凱道婚姻平權演唱會，與苗在後面見面，由於苗是公投發起人，她們倆也討論公投狀況，「我希望她（苗）有負責任態度」。

對於周玉蔻提到黃士修的批評，林穎孟則坦言，「我現在還沒有看出她（苗）的表態」，苗提出這兩案，要求以「民法」保障同性婚姻，完全被否決，等於正面表述「民法」這條路完全不可能；沒有其他解釋，這樣會完全沒有任何台階可下，造成很多同志非常沮喪。

林穎孟說，苗博雅是發起人，應該有必要性，去對於這樣子的結果負責任，當然苗要做什麼樣的負責任，是自己選擇，仍希望苗用什麼方式去回應這些受傷的大眾。

時代力量在台北市當選3席議員可望組成議會黨團，被問到是否有人接觸談議長選舉？林穎孟說，目前還沒有耶！只有收到國民黨議員簡訊「希望認識我們，這樣算嗎？」

在周玉蔻追問下，林坦言，發簡訊是有意角逐議長寶座的秦慧珠、秦很積極。但林強調，他們3人未來會討論出黨團運作，仍希望未來議長可以注重議會改革。

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