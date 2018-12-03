政院建議將立委補選延至1/27 中選會：沒辦法

行政院今建議中選會將台北市、台中市2席區域立委補選投票日期，自1月26日改至1月27日，中選會代理主委陳朝建今受訪表示，委員會議已確定立委補選投票日期為1月26日，沒辦法更改。（記者陳鈺馥攝）

2018-12-03 13:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對行政院今日建議中選會將台北市、台中市區域立委補選投票日期，自1月26日改至1月27日，中選會代理主委陳朝建今日在立法院受訪表示，委員會議已確定立委補選投票日期為1月26日，沒辦法更改。

陳朝建提及，中選會是獨立機關，選舉公告須經委員會議審定，這是中選會組織法所明定的，關於立委補選期程有做過很多考慮，包含與學測及國家考試衝突等，1月26日是與地方選委會討論及確認過，並經過委員會議審定的日期，明天選舉公告的投票日期是1月26日。

陳朝建指出，補選日期須經委員會議審定，委員會也已經審定在案，相關因素中選會都有做過考量，在程序上，也已經和地方選委會做過確認，實務上要在其他日期有其他難處，「委員會是確定1月26日」。對於是否召開臨時委員會議來更改立委補選投票日期？陳朝建表示，「應該是沒辦法！」

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