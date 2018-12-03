被解職後第5天...吳音寧：從土地出發，不向謊言低頭！

吳音寧上個月29日被火速解職，今天她在臉書po出最新近照。（圖擷自吳音寧臉書）

2018-12-03 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕北農前總經理吳音寧上個月29日被火速解職，今天她在臉書po出最新近照，並強調她「從土地出發，不向謊言低頭，尤其不向強勢的造謠低頭！」

民進黨在大選慘敗，28日時任農委會主委的林聰賢在立院表示，「吳音寧階段性任務已經完成」，當時包括吳音寧恩師、農委會副主委陳吉仲，昔日社運好友、前環保署副署長詹順貴都力勸吳音寧維護尊嚴自行請辭，吳音寧並未自行請辭，隔天北農董事會火速解除吳音寧的總經理職務。

吳音寧日前貼出影片，許多地方農民都為她發聲音；今天她貼出蹲在溪州田裡的照片表示，「收到很多的關心、支持、加油、打氣，謝謝你們。我回到溪州了。從土地出發，不向謊言低頭，尤其不向強勢的造謠低頭，咱繼續做伙打拼！」

不少網友都為她打氣，目前已湧入超過千百則留言、萬人按讚，「休息是為了走更遠的路。加油哦」、「加油，繼續為台灣努力喔」、「請加油」、「加油！我相信老天有眼，邪不勝正」。

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