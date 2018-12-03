痛批愛家公投 聯合國官員：人權永遠不應付諸表決

聯合國公共資訊部NGO執委會與世盟合辦「2018國際自由民主論壇」。聯合國非政府組織公共資訊部（DPI／NGO）執委會主席納茲（Bruce Knotts）今天公開批評台灣愛家公投說，「人權永遠不應該付諸表決」。（記者呂伊萱攝）

2018-12-03 11:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣九合一選舉併公投結束，反同「愛家公投」三案大勝。聯合國非政府組織公共資訊部（DPI／NGO）執委會主席納茲（Bruce Knotts）近日訪台，今天公開批評此事說，「人權永遠不應該付諸表決」。

聯合國公共資訊部NGO執委會與我國「世界自由民主聯盟」（簡稱世盟）合辦「2018國際自由民主論壇」（2018 International Forum on Freedom and Democracy），會議主題為「全球民主永續發展目標與進展」。此次會議是公共資訊部NGO執委會首次具名與世界性NGO舉辦活動，將針對聯合國第16項永續發展目標「和平、公義及強健組織」加強合作。

納茲曾多次訪台，今天在論壇開幕式致詞時，首先指出全球合作主義的消退以及國族民粹主義的復甦，可能導向比一戰和二戰更嚴重的後果，呼籲世界共同面對。

但納茲話鋒一轉，針對台灣甫結束的公投案發表評論說，台灣憲法保障同性配偶的婚姻權，但少數基督教會挾金錢與政治影響力施壓，說服政府針對已經釋憲的婚姻平權議題舉辦公投。

納茲嚴厲表示，這也稱為民主，因為它要求民主程序判斷一群人是否應該享有法律規定的平等保護，「1930年代的德國也曾經出現這樣的場景」。因當時的德國國會通過「紐倫堡法案」，剝奪猶太人的公民權，猶太人此後不能選舉、教書、從軍、擔任公職，也被禁止與亞利安人通婚等，最終導致超過600萬猶太人，以及400萬的同志、吉普賽人與異議份子死亡。

納茲舉例說，如果舉辦一場公投，決定基督徒在台灣能不能做禮拜？或是允許基督徒做禮拜，但投票決定應該限定在星期四？他說，這些例子是想告訴大家，將人權拿來投票、由多數決定結果，是一件多麼荒謬的事。納茲強調，「人權永遠不應該付諸表決」，而這正是台灣對同性配偶所做的事情，並警示「通往死亡集中營的道路始於民粹民主的陷阱」。

對於納茲嚴詞批評，世盟中華民國總會理事長曾永權會後受訪表示，公投是直接民權，中選會審查通過，且經過投票已超過法定門檻通過。不過曾永權也強調，人權是廣泛、大家也要遵守的，或許各種國情不一樣，但「尊重人權的態度是一致的」，所以尊重納茲主席的看法。

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