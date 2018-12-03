選後變化大 宜縣13議員暫別議場

宜蘭縣議會本屆最後一次臨時會今天開議，開議前官員、縣議員列席唱國歌。（記者張議晨攝）

2018-12-03 11:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣議會本屆最後一次臨時會昨天開議，本屆縣議員有6人轉戰鄉鎮長，有4人連任失利，另有3人退休，未角逐連任，總計13名現任議員將暫別議場；今議長陳文昌開議前勉勵離開縣議員，「上帝幫你關了一道門，必為你開一扇窗」，在不同位置仍要繼續打拼。

宜蘭縣議員應選34席，冬山鄉縣議員楊政誠任內病逝，黃適超則轉任副縣長，兩人缺額因未達選區半數，未再補選，本屆縣議員僅剩32席。

5合1大選後縣議員席次變化大，資深縣議員陳正男、游祥德、江碧華未角逐連任；黃素琴、薛呈懿、吳秋齡、沈德茂、張明華、林成功轉戰鄉鎮長；至於林志鴻、林金龍、邱嘉進、陳孝仁則爭取連任失利。

縣議會第23、24次臨時會昨天開議，轉換跑道成功或連任失利的議員互相勉勵、打氣，場面離情依依。

陳文昌感慨地說，他對轉戰鄉鎮長的縣議員，表示敬佩，至於連任不順遂同仁，他則要鼓勵大家「上帝幫你關了一道門，必為你開一扇窗」，不需要太過氣餒。

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