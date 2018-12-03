批牧師沒公民道德 韓國瑜幕僚：夫人絕不會干政！

韓國瑜的小內閣名單，目前僅王淺秋是確定的。（資料照）

2018-12-03 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜的小內閣名單引關注，目前已確定王淺秋接新聞局長，韓國瑜媒體顧問潘恆旭表示，目前僅王淺秋是確定的，其他都還未公布，並強調夫人李佳芬絕對不會干政。

潘恆旭今天接受《蔻蔻早餐》電訪，針對日前傳出韓國瑜選教育局長要牧師看過，潘在節目上強調「這不是事實」，是外界誤會，事件是因為牧師在臉書上貼出與韓國瑜太太李佳芬的對話紀錄，並指韓國瑜還曾親自打電話，允諾牧師會謹慎選擇教育局長、帶來給牧師們看，但當時對話只是說討論新的教育局長時會「廣聽建言」。

潘恆旭批評，牧師把私人對話公布很沒有「公民道德」。他強調，韓國瑜「不會讓佳芬姐干政的」。

針對韓國瑜對同性婚姻立場問題，潘解釋韓國瑜不是反同，稱韓也支持同婚；不過他說韓是挺修專法派，民法上的婚姻，韓支持的還是一男一女。

至於做愛情摩天輪是否有壓力，潘表示沒有壓力，韓的愛情摩天輪只是愛河產業的地標，實際上他是要打造整個愛河的產業鍊，包括咖啡店、書屋、婚紗等，打造成亞洲的愛情之都的概念。

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